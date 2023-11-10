منتخب الناشئات يلتقي الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يلتقي منتخب الناشئات أمام منتخب الكونغو برازافيل اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وتبدأ مباراة منتخب الناشئات والكونغو برازافيل في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وخاض منتخب الناشئات مرانا قويا، اشتمل على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال مباراة اليوم، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وخاض منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا خلال الفترة الماضية في إطار الاستعداد لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وتحت قيادة المدير الفني محمد كمال بدأ مران منتخب الناشئات بمجموعة تدريبات بدنية متنوعة بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبات، كما اشتمل المران على شق فني تضمن تنفيذ العديد من الجمل الخططية، وسط توجيهات متواصلة من الجهاز الفني للاعبات.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.