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الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق مخزن أخشاب بالهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق نشب أسفل عقار سكنى والتهم مخزن أخشاب في منطقة حدائق الأهرام، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ الكاميرات.

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المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

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السيطرة على حريق مخزن للأثاث في الهرم

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب أسفل عقار سكني في منطقة حدائق الأهرام.

 

بداية البلاغ 

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مخزن أخشاب  داخل عقار بمنطقة البوابة الأولى بحدائق الأهرام وعلى الفور انتقل 3 سيارات إطفاء وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

 

وكشف الفحص بأن النيران نشبت في مخزن الأخشاب أسفل العقار والتهمت معظم محتوياته فيما تمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

 

وثقت كاميرا اليوم السابع بيانا عمليا لقوات الحماية المدنية بالداخلية أثناء اطفاء الحرائق حيث رفعت الداخلية شعار "دور التكنولوجيا فى تقييم المخاطر" خلال باليوم العالمى للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوى، وحضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية، حيث قدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية فى مواجهة المخاطر.

 

وانطلاقًا من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشيًا مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

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