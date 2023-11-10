موعد مباراة الأهلي والقناة في دوري المرتبط للمحترفين

يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة قوية اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على نظيره فريق القناة في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٦١-٤٣، فيما كان فريق مرتبط ١٨ سنة قد حقق الفوز على نظيره بالقناة بنتيجة ١٠٠-٣٥.



وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق القناة يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 61-43.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي قد نجح في تحقيق الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 100-35، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي لمباراة مهمة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي الجمعة مع فريق وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.





ويهدف فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري، وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب المدير الفني إبراهيم فخر الدين، على بعض الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.



وفاز فريق سيدات طائرة بالأهلي في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.



موعد مباراة الأهلي ودجلة في دوري الطائرة للسيدات



تنطق مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات دوري سيدات الطائرة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

