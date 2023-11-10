مساعد الوزير لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يتفقدان دير مارجرجس قبل بدء الاحتفالات

أجرى كل من اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، زيارة لدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر؛ وذلك لتفقد نقاط الخدمات الأمنية المتبعة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم خلال الفترة المقبلة بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر.

ورافقهم خلال الزيارة التفقدية، اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، واللواء محمد العدلي مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق والاشغالات بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية المرافقة له.

وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقى مسئول أمن الدير.

يذكر أن الاحتفال بعيد الشهيد مارجرجس الروماني، يتم في ديره بجبل الرزيقات، وسيبدأ يوم السبت المقبل 11 نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الزوار، تقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداسات يومية، ومجموعات التربية الكنسية، لجميع المراحل للزوار، وترفع بخور العشية والدورة ثم النهضة الروحية، ويتناوب عدد من الآباء المطارنة والأساقفة في إلقاء العظات التي يحضرها الآلاف يوميا.

كما وضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، والذي يستقبل خلال الاحتفال كل فئات المجتمع من الأقباط والمسلمين من جميع أنحاء مصر وخارجها.