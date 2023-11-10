النيابة تصرح بدفن جثة فتاه صدمها قطار في سوهاج

لقيت فتاة حاصلة على دبلوم فنى وتبلغ من العمر 20 سنة، مصرعها بمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزى بالبلينا، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لفطاع الجنوب يفيد بوفاة فتاة عقب إاصطدام قطار بها فى مركز شرطة البلينا، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بورود محضر لمركز شرطة البلينا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي الأقصر الإسكندرية بالمدعوة "ياسمين.ع" 20 سنة حاصلة علي دبلوم تجاره ومقيمه دائرة مركز البلينا حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي البلينا دائرة المركز، مما أدي لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفي برديس المركزي.

وبسؤال والدها، عامل ومقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.