إصابة 3 مواطنين فى انقلاب دراجة نارية ببنى سويف



أصيب 3 أشخاص، اليوم فى حادث انقلاب دراجة نارية، أمام قرية انفسط بطريق الجيزاوية التابعة لمركز الواسطى ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى ، لتلقى العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أمام قرية انفسط التابعة لمركز الواسطى.



وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف ، إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى



واستقبل مستشفى الواسطى كلا من خالد محمد عبد الغني على 43 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد جابر نجم امين 30 سنه مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقة محمود 22 سنة مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

قضت محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر إحالة المتهم؛ كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم قام بمواقعة الصغيرة بغير رضاها، حيث أبصرها بمنزلها بمفردها فقام بالاعتداء عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة امتد إلى العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية وإن إصابتها جائزة الحدوث من الاعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين بالتحقيقات.

كما شهدت منطقة القناطر الخيرية ، حادثا ماساويا حيث تجرد سائق وقام بألقاء جردل يحوي علي مادة كاوية “مياة نار ” علي سيدة وطفلتها .