نجوم الكرة المصرية ينتقدون فيتوريا بسبب ضم فتوح وصبحي للمنتخب

أنتقد نجوم الكرة المصرية السابقين قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد قراره بضم الثنائي محمد صبحي و أحمد فتوح لاعبي الزمالك رغم قرار إدارة النادي الأبيض بإيقافهما عن المشاركة لأسباب تأديبية، بعد خروجهما قبل المعسكر لمباراة زد.

أكد فيتوريا أنه صاحب القرار الأخير ولا أحد يفرض عليه في اختياراته، مضيفا: لن أسمح لأحد أن يتدخل في عملي، أنا لا امشي وراء كلام يخرج من الميديا أنا اتعامل مع الواقع.

لكن جاءت أراء نجوم الكرة المصرية معارضة لقرار فيتوريا وأنه كان من المفترض أن يعاقبهما البرتغالي بإستبعادهما من معسكر الفراعنة.

ربيع ياسين: لا أوافق على ضم فتوح وصبحي لمنتخب مصر لهذه الأسباب

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يجوز ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب مصر، وتقوية اللاعبين على حساب نادي الزمالك، خصوصًا أن النادي هو من ينفق على اللاعبين وهو السبب في نجومية اللاعبين، وفي النهاية يتم التمرد على النادي، وهناك لاعبين كثيرين قادرين على التواجد بدلا منهم في المنتخب.

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سبق واتخذت قرارات عقابية في منتخب مصر للشباب منها معاقبة عمرو وردة وكهربا وغيرهم، لذلك لا أوافق على ضم فيتوريا لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب بعد عرضهما للبيع".

وأضاف: "أي لاعب يخرج عن النص ويتم معاقبته من جانب ناديه يجب استبعاده من المنتخب، هناك لاعب يتمارض على ناديه، فكيف يتم مكافأته وضمه لصفوف المنتخب، والزمالك له فضل على لاعبيه وهو وراء نجومية اللاعبين، لكن روي فيتوريا واضح أنه لا يريد أن يرهق نفسه أو يتعب من أجل صناعة لاعبين في مراكز معينة داخل المنتخب المصري".

وواصل: "اللاعب يتواجد لفترة بسيطة في منتخب مصر، والأمور مختلفة بين النادي والمنتخبات، وأزمات الأندية كثيرة في ظل ضغط المباريات والبطولات، والاختبار الحقيقي لأي لاعب من خلال تواجده مع ناديه، قد يكون اللاعب مهم فنيا ولكن قد يتعرض لإصابة فأين بديله؟!، عكس ما فعله كارلوس كيروش الذي صنع لاعبين لتدعيم منتخب مصر وأوجد البدلاء، يجب على فيتوريا التفكير لسنوات قادمة، والنزول بمعدل الأعمار، حتى نذكره عندما يرحل بصناعة منتخب وجيل جديد للكرة المصرية".

نادر السيد: علامة استفهام على انضمام فتوح وصبحي للمنتخب

علَقَ نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بشأن مباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": علامة استفهام كبيرة حول انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح لقائمة المنتخب لمباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: لقد كان قراراً مفاجئاً بالنسبة لي خاصًة بعد أزمتهما مع نادي ازمالك وخروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري والتي خسرها الفريق بنتيجة 1 – 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، فكنت أتمنى من فيتوريا ألا يصطحب الثنائي لمعسكر الفراعنة.

عبدالجليل: فيتوريا ضرب "كرسي في الكلوب

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه فوجئ بقرار روي فيتوريا بضم ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لصفوف منتخب مصر، مؤكدا بأن القرار جاء مثل "كرسي في الكلوب" ضاربًا بعرض الحائط القيم والمبادئ، مؤكدا بأنه قرار غير متوقع وصادم بالنسبة له، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتبارات لوجود لاعبين صغار السن، تنعكس تلك القرارات عليهم مستقبلا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك لعب بروح عالية أمام بيراميدز، والعناصر التي شاركت في المباراة وكانت غائبة منذ فترة طويلة مثل ناصر منسي وسامسون وعبدالشافي وعبدالله جمعة تستحق التحية والتقدير وكذلك المدرب معتمد جمال الذي أدار المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "باستثناء فتوح وصبحي، فأن اختيارات فيتوريا منطقية لقائمة منتخب مصر، وسعيد بإصراره على ضم مروان عطية رغم تراجع مستواه، وأحمد فتوح لو استمر على نفس طريقته سيذهب إلى طريق آخر تماما ولا يليق أن يقال عليه هذا الكلام، والزمالك اتخذ قرار تاريخي لم يصدر مثله منذ 30 عاما، واعادة الانضباط لغرفة ملابس النادي كانت تستلزم قرار قوي مثل الذي صدر مؤخرا".

وأكمل: "جمهور الزمالك حزين من أحمد فتوح، واتمنى من مجلس الادارة بالنادي عدم تصعيد الأزمة. لأن منتخب مصر بعيد عن تلك الأزمة، وأتمنى استمرار الدعم للمنتخب في المرحلة المقبلة، ومحمد حمدي يعيش حالة فنية جيدة وهو الظهير الأساسي مؤخرًا، وكذلك محمد صبحي هو الحارس الثاني في منتخب مصر".

محمد صبري: أعارض قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

أكد محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، أنه يعارض قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد صبحي وأحمد فتوح، مشيرا إلى نادي الزمالك يريد إرساء مبادئ وقيم ولذلك عاقب اللاعبان، واتحاد الكرة لديه علم بالواقعة، ولم يكن هناك حالة رضا عن تصرفات اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واقعة فتوح وصبحي بمغادرة معسكر الزمالك اخلاقية، بعيدًا عن الجانب الفني ورؤيته، وكان من المفترض أن يقف روي فيتوريا واتحاد الكرة مع نادي الزمالك".

وأضاف: "كان لابد من إرساء القيم والمبادئ، وإيصال رسالة للاعبين بأن الأندية أكبر من أي لاعب على مر التاريخ".

وتابع: "من الوارد أن يحدث خلاف بين فتوح وأي مدرب، لكن وصل به الأمر إلى الاستهانة بنادي الزمالك، والنادي خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا، ما ارتكبه كبير جدا، وحزين لما فعله اللاعب، ولست متقبل ما قام به فتوح بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء زد".