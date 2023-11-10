أستاذ علوم سياسية: زيارة أمير قطر للقاهرة تهدف تنسيق المواقف

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى القاهرة مهمة وتأتي في توقيت بالغ الخطورة ولا سيما مع تصاعد الأحداث في غزة والهجوم الوحشي الإسرائيلي على القطاع.



تنسيق المواقف المصرية القطرية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيارة تستهدف تنسيق المواقف المصرية القطرية لتهدئة الاوضاع في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار هناك، حيث يأتي ذلك قبل اجتماع القمة العربية الطاريء غدًا بالرياض.

تعزيز التعاون بين مصر وقطر



وأفاد أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون بين مصر وقطر، فضًلا عن الوصول لاتفاق عربي يكون لموس على أرض الواقع ووقف فوري لإطلاق النار وبحث استمرار وصول المساعدات الإغاثية لغزة.



ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، غادر صباح اليوم الجمعة، العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى القاهرة فى زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

يرافق أمير قطر خلال الزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.