الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ردود فعل الصحف الإنجليزية بعد سقوط ليفربول أمام تولوز وقرار الحكم الجدلي

الحصف الإنجليزية
الحصف الإنجليزية

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خسارة ليفربول أمام تولوز في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما ألغى حكم اللقاء هدف التعادل للريدز ليسقط الفريق بنتيجة 3-2.

كان كونساه لاعب ليفربول أحرز هدفا قبل نهاية اللقاء في شباك تولوز لكن حكم المباراة ألغاءه بعد اللجوء إلى تقنية الفار التي أشارت إلى وجود لمسة يد على ماك أليستر في بداية الهجمة رغم أن الكرة أرتدت من صدره ، ما جعل الريدز يخسر ويثير غضب يورجن كلوب.
 

كتبت صحيفة تليجراف في عنوانها: كلوب يوبّخ حكم المباراة 

وأضافت أن الفار ألغى هدف كوانسا رغم أن لمسة يد "أليستر" سبقت الهدف بـ 13 ثانية كاملة .
وأشارت كلوب يوبّخ الحكم لكنه يعترف بطريقة براغماتية أن مستوى ليفربول هو الذي يفكر به وليس القرارات "التحكيمية" المثيرة للجدل.
 

فيما عنونت صحيفة ستار سبورت: هزل فرنسي من تقنية الفيديو
وتابعت كلوب يُسرق مجددًا، ليفربول يُحرم من هدف متأخر درامي للتعادل بعد تدخل مثير للجدل من تقني الفيديو.

بينما كتبت صحيفة ديلي إكسبرس في عنونها طريقة سيئة للهزيمة مضيفة أن كلوب يغادر بعرض مرعب داخل وخارج الملعب في تولوز.
وتابعت كلوب ومحمد صلاح في ليلة للنسيان في فرنسا.

فيما أشارت صحيفة ميرور في عنوانها الإرتباك مضيفة أن غضب بعد مهزلة جديدة من تقنية الفيديو التي حرمت ليفربول هدف تعادل متأخر.
وتابعت كلوب يكابد عرض مرعب لليفربول بعد حرمان هدف تعادل متأخر وإجراء مؤتمر صحفي في خيمة متحركة بالقرب من مشجعي تولوز.

 

 


 

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