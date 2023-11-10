قوافل حياة كريمة العلاجية تصل اليوم قرية الحمراوين بالقصير اليوم

تصل صباح اليوم قوافل حياة كريمة محطتها الثانية بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستقر بها اليوم الجمعة وغدا السبت.

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال نوفمبر الجارى قد انطلقت يوم الأربعاء الماضى من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب واستغرقت يومين ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير.



ومنها إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير وتستغرق يومين الأحد والإثنين 12 و13 نوفمبر.

تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين، ثم بعد ذلك قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين، ثم العودة إلى الشمال حيث مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس 23 و24 نوفمبر.

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وقيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر قامت بالكشف على 1437 مواطنًا خلال شهر أكتوبر، إذ تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

وأجرت القوافل التى بدأت من شمال البحر الأحمر وتحديدًا من إحدى قرى مدينة رأس غارب بقرية الزعفرانة، قام فريق القوافل بتنظيم 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر اكتوبر استغرقت مدة 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين و سفاجا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1437 حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.