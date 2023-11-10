ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال المتوقع في قمة التعاون بدوري روشن

أستقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام التعاون في قمة الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويواجه الهلال نظيره فريق التعاون على استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة التعاون

في مركز حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، كوليبالي، سعود عبد الحميد

في خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال

في خط الهجوم: ميتروفيتش

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.