الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بلدية غزة: القيمة الأولية لأضرار المباني السكنية جراء العدوان تبلغ ملياري دولار

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أعلنت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وأن 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة العدوان الإسرائيلي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وذكرت، أنّ القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار، مشيرةً إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على القطاع. وأستشهد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

الاحتلال الإسرائيلي

و كانت وسائل إعلام فلسطينية أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.

 قطاع غزة

وأشار إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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