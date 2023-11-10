أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 10 نوفمبر بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، إنخفاضا طفيفا بأسعار اللحوم والدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 275 إلى 300 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 310 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين بأسعار موحدة.

وفي أسواق الطيور تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 74 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 69 جنيه والساسو 90 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيهات. وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها والبط البيور 80 جنيه، وكيلو البط الفرنساوي ب85 جنيها ووصل سعر البانيه الى 155 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 90 جنيها وبدون العظم بمبلغ 105 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 80 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 37 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 130 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب120 جنيه، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع تراجع أسعار الأعلاف بدأ تراجع أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، ويكون التجار مضطرين للبيع مما يتسبب في زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض الأسعار.

تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الدواجن واللحوم بالفيوم

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.