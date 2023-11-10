موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يحتضن استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض مساء اليوم الجمعة قمة جديد ستجمع الهلال بنظيره التعاون، في إطار لقاءات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ ايضًا..

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وتذاع أحداث مباراة الهلال والتعاون بشكل حصري عبر قناة “ SSC EXTRA 1 HD ” بصوت المعلق أحمد النفيسة ، قهد العتيبي .

ترتيب الفريقين في الدوري

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الذئاب في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

تاريخ المواجهات بدوري روشن

والتقى الفريقان في الدوري في 32 مرة سابقة، بما في ذلك الدوري المشترك، فاز الهلال في 24 مباراة، وفاز التعاون في 3 مباريات، وحضر التعادل في 5 مباريات، وسجل هجوم الهلال 58 هدفاً، بينما سجل هجوم التعاون 25 هدفا.