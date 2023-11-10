الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن ..والقناة الناقلة

الهلال والتعاون
الهلال والتعاون

يحتضن استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض مساء اليوم الجمعة قمة جديد ستجمع الهلال بنظيره التعاون، في إطار لقاءات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وتذاع أحداث مباراة  الهلال والتعاون بشكل حصري عبر قناة “ SSC EXTRA 1 HD ” بصوت المعلق أحمد النفيسة ، قهد العتيبي .

ترتيب الفريقين في الدوري

ويتصدر الزعيم  جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الذئاب في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

تاريخ المواجهات بدوري روشن

والتقى الفريقان في الدوري في  32 مرة سابقة، بما في ذلك الدوري المشترك، فاز الهلال في 24 مباراة، وفاز التعاون في 3 مباريات، وحضر التعادل في 5 مباريات، وسجل هجوم الهلال 58 هدفاً، بينما سجل هجوم التعاون 25 هدفا.

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