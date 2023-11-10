بسبب قطعة أرض.. متهمان يتخلصان من ابن عمهما بالشوم في بنى سويف

أقدم شقيقان على إنهاء حياة ابن عمهما ضربًا بعصا شومة على رأسه بسبب نزاع على قطعة أملاك دولة بناحية عزبة "أبوحمد" التابعة لقرية السعادنة بدائرة مركز بنى سويف.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة بنى سويف بلاغًا من الأهالى بالعثور على شخص ملقى بجثته فى وسط الزراعات وبه جروح وإصابات وتم إخطار اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بنى سويف، بالواقعة، فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابني عم المجنى عليه، فتم القبض عليهما.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه يدعى ايهاب حسين أبوبكر حمد، 23 سنة وأنه كان مقررا زفافه على عروسته فى شهر يونيه القادم وأثناء وجوده فى أرض أملاك دولة بعزبة أبو حمد المتاخمة لقريته السعادنة التابعة لمركز بنى سويف فوجئ بوجود نجلى عمه عبدالرحمن وأحمد فى الأرض فنشب نزاع بينهما على ملكية الأرض وكان مع أحد المتهمين عصا "غليظة عبارة عن "شومة" ضربا بها المجنى عليه وأردوه ميتًا فى الحال.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من "عبدالرحمن ع.س" وشقيقه أحمد، المتهمين فى واقعة قتل المجنى عليه فى الأرض وتم تقديمهما إلى النيابة العامة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية تسببت في إنهاء حياة مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لخلافات الجيرة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت النيابة العامة بأسيوط، استعجلت تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، وذلك عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عاماً، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عاماً، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها طعنات قاتلة عدة بآلة حادة أنهت حياتها، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا. قاتلة أدت إلى مصرعها فى الحال.