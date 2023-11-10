الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية (شاهد)

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة على محافظات مصر، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، وعلى مدار الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات المتعارفة في هذا التوقيت من العام، فيما سيشهد منتصف الأسبوع مزيد من الانخفاض.



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على “القناة الأولى” اليوم الجمعة، أنَّ أجواء الأسبوع المقبل جميعها ستكون خريفية مع فرص متفرقة لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد والمناطق الجنوبية ومزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة بمنتصف الأسبوع، بمعدل درجتين، لتترواح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة.

الشبورة المائية

وتابعت: “ستتحسن الشبورة المائية بعد أن وصلت الأيام الماضية إلى انعدام الرؤية والضباب، لتصبح كثيفة فقط وفي بعض المناطق، ولن تؤثر في حركة المرور أو الأنشطة اليومية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس لتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق”.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أكدت وجودها بالفعل على مدار الأيام الماضية ببعض المناطق وتحديداً المناطق الجنوبية، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط أمطار رعدية ومتوسطة أمس على حلايب وشلاتين، وبعض المناطق بأسوان وتحديداً أبو سمبل، متوقعة سقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر ومرسى علم وحلايب وشلاتين ومناطق أقصى جنوب الصعيد مثل أبو سمبل بأسوان والمجرى الملاحي.

فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية

وواصلت: “بدءاً من الغد هناك فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نتيجة منخفض جوي بطبقات الجو العليا، والأمطار ستكون خفيفة وأحياناً رعدية خاصةً على القاهرة خلال فترات المساء”.