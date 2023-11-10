اليوم .. الهلال يستضيف التعاون في قمة جديدة بدوري روشن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة نظيره فريق التعاون على ستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، في إطار منافسات قمة الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويتصدر الفريق الكروي بنادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وتدخل كتيبة خوخي جيسوس مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي بهدف توسيع الفارق بينه وبين غريمه التلقيدي نادي النصر السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 28، فيما يرغب الذئاب في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل تقليص الفارق مع الزعيم المنافسة على لقب الدوري.

وتبدأ مباراة الهلال والتعاون في تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت مصر، فيما تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

والتقى الفريقان في الدوري في 32 مرة سابقة، بما في ذلك الدوري المشترك، فاز الهلال في 24 مباراة، وفاز التعاون في 3 مباريات، وحضر التعادل في 5 مباريات، وسجل هجوم الهلال 58 هدفاً، بينما سجل هجوم التعاون 25 هدفا.