اعترافات حارس عقار بسرقة محل عمله بمساعدة نجلته

اعترف حارس عقار متهمًا بسرقة فيلا فى منطقة المقطم، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بمعاونة ابنته، وعلمه باحتفاظ مالك الفيلا التى يحرسها بأموال داخل محل سكنه.

واختمرت فى عقله سرقة محتويات الفيلا حيث قامت ابنته وهى تعمل خادمة لدى المجنى عليه بتسهيل دخوله إلى المكان وسرقته.



وأمرت نيابة المقطم حبس حارس عقار ونجلته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة نقود بعملات أجنبية من داخل شقة مواطن، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة نظرا لعمل المتهم حارس عقار وابنته خادمة لدى المجنى عليه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار وابنته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

أشعل شاب النيران في جسده بمدينة الصف بالجيزة، حيث فوجئت أسرته به يسكب البنزين على ملابسه ويضرم بها النيران، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات شخص مصاب بحروق.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن شخصا سكب بنزينا على جسده أشعل النار في نفسه.

أسرع الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقواله والوقوف على ملابسات الواقعة واسبابها.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جراما لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى).

وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.