وفاة شخص في حريق مخزن أخشاب بالوراق

لقى شخص مصرعه متفحما إثر حريق هائل نشب في مخزن للأخشاب بشارع الشيخ عبدالعزيز من شارع المعهد الديني بالوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن للأخشاب في منطقة الوراق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات مطافي إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع شخص متفحما داخل الحريق واشتعال جميع محتويات المخزن، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

أمن القاهرة يطارد تجار المخدرات ويضيط 4 متهمين بحوزتهم 22 كيلو حشيش

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة" بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)،

وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين بإنهاء حياة مزارع في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

بالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه، اتهم مزارعا ونجله بالتعدي على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين 2 بندقية آلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل سرقة مبلغ بالدولار من شخص أجنبي في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهمين انتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي بالعملة الأجنبية من شخص يحمل جنسية جولة أخرى في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.



وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.