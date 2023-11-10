تعليم الفيوم تجرى انتخابات إلكترونية للمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

اجرت مديرية التربية والتعليم بالفيوم انتخابات المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الادارات التعليميمة الكترونيا وذلك للمرة الاولى فى هذه الانتخابات .

وشهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات تنفيذ الانتخابات الإلكترونية للمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، في تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية ، عبر شاشات" الفيديو كونفرانس" بمركز مصادر التعلم بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

استثمار التحول الرقمى

ياتى ذلك في ضوء إستثمار التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، تم تطبيق الانتخابات الإلكترونية للمكاتب التنفيذية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الإدارات التعليمية بمدارس الفيوم .

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الانتخابات التنفيذية، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و عبدالنبى مصطفى كمال، موجة عام التربية الإجتماعية بالفيوم ، و أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية ،و هالة يوسف ، موجة أول تربية اجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين رئيس قسم الإتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في اخراج الانتخابات بهذه الصورة للمرة الاولى فى الانتخابات بالمحافظة .

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