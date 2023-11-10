استراحة الأميرة "فوزية" تحفة معمارية سويسرية فى قرية"شكشوك" الفيومية

على ضفاف بحيرة قارون وبالتحديد فى قرية شكشوك تقع استراحة الاميرة فوزية او قصر الاميرة كما يطلق عليه اهالى القرية.وتستخدمها محافظة الفيوم حاليا كاستراحة تابعه لها تستضيف فيها بعض كبار الزوار او تستخدمها استراحة لكبار قادة المحافظة يقضون فيها بعض اوقات الراحة .

والأميرة فوزية هى شقيقة الملك فاروق أخر ملوك مصر والتى ولدت فى نوفمبر 1921 فى قصر رأس التين بالإسكندرية، وتزوجت من الامير الايرانى محمد رضا بهلوى عام 1939 والذى تولى مهام الحكم فى ايران بعدها بعامين الا ان الزواج لم يستمر طويلا وتم الطلاق فى عام 1945 وعادت الى مصر وبعد ثلاث سنوات تزوجت من العقيد اسماعيل شيرين والذى تولى وزارة الحربية قبل الثورة واقامت فى الاسكندرية حتى وفاتها فى عام 2013 واقام لها شقيقها هذه الاستراحة على الطراز السويسرى وتحتل جزء صغير فى منتصف قطعة ارض مساحتها 5 أفدنة، وتتكون من طابقين.

تحفة معمارية

الاستراحة أو القصر تعتبر تحفة معمارية تطل على ضفاف بحيرة قارون، حيث تقع فى بقعة سحرية أمام البحيرة، وشيدها الملك فاروق لشقيقته الاثيره الى قلبه الأميرة فوزية لتقضى فيه أوقاتها وتستمتع بسحر وطبيعة الفيوم والتى كان الملك يرتادها باستمرار لصيد البط والغزال خاصة فى جزيرة القرن الذهبى فى وسط بحيرة قارون .

الاستراحة مكونة من طابقين يتوسط الأول سلم من الأرو للصعود للطابق الثانى، ومكتب صغير تحت السلم، ويوجد مخزن للمأكولات، والطابق الأرضى يتكون من حجرة زجاجية تستخدم للتمتع بدفء الشمس فى الشتاء، ويتصدر مدخل الاستراحة لوحة بها مربعات زجاجية عليها رسم للمبنى ومعالم المكان الذى يضم الصالون والإنتريه والمدفأة، ويوجد بالاستراحة غرفتان للنوم، وتطل الغرف على الشرفة والحديقة، ويوجد بالاستراحة حمام تركى وحجرة مكتب بأبواب حديدية مفتوحة.

و الاستراحة كان بها اشجار الفاكهة المختلفة مانجو وجوافه واشجار الزينة .الا ان احد الدكتور سمير الخولى محافظ الفيوم الاسبق والذى كان متخصصا فى الزراعة والبساتين ازال اشجار الجوافة من مساحة كبيرة امام الاستراحة فيما وصفه البعض وقتها بالمذبحة وتركها ارض فضاء و اعادت المحافظة زراعة اشجار الجوافة مرة اخرى , كما يحيط بالاستراحة سور قصير يمكن التسلل من خلاله إلى داخل الاستراحة ، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية رفضت أن يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عند زيارته للفيوم فى اواخر السبعينات والتى استمرت قرابة الاسبوع بسبب انخفاض السور، واستبدلت إقامته بأحد الفنادق.

ويطالب المهتمين بالتراث والتاريخ بضرورة الإستفادة من هذه الإستراحة، كمنتجع سياحي ملكي مع الحفاظ على البيئة، ، خاصة انها تابعة للمحافظة حاليا.

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