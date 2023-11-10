المواجهات المباشرة ترجح كفة الهلال أمام التعاون في الدوري السعودي

يستقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مواجهة قوية بين الهلال والتعاون ، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين.

ويحتل التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة.

والتقى الفريقان في الدوري 32 مرة سابقة، بما في ذلك الدوري المشترك، فاز الهلال في 24 مباراة، وفاز التعاون في 3 مباريات، وحضر التعادل في 5 مباريات، وسجل هجوم الهلال 58 هدفاً، بينما سجل هجوم التعاون 25 هدفا.

وتبدأ مباراة الهلال والتعاون في تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت مصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن السعودي.

ويأمل التعاون في استعادة نغمة الانتصارات على حساب المتصدر لاسيما وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة نجمه البرازيلي ماتيوس كاسترو الذي غاب عن المباراة الماضية للإصابة، على الرغم من فشله في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، خسر خلالها ست نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.