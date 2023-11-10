اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

تقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة عن مناطق عدة في الجيزة، لتنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع مسار محور البراجيل، ويتأثر بالانقطاع منطقة كمبرة ومنطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة.

وتستمر مدة الانقطاع لـ 8 ساعات، من الساعة 10 مساءً اليوم الجمعة، وحتى السادسة صباح السبت.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، ولتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.



