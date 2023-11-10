الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إطلاق سراح والد دياز المخطوف

لويس دياز
لويس دياز

 أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي بعد نحو أسبوعين من اختطافه.

وتم اختطاف لويس مانويل دياز مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، بينما تم إطلاق سراح الأخير سريعا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: الاتحاد يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعبنا لويس دياز ممكنا.

الجريدة الورقية