إطلاق سراح والد دياز المخطوف

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي بعد نحو أسبوعين من اختطافه.

وتم اختطاف لويس مانويل دياز مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، بينما تم إطلاق سراح الأخير سريعا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: الاتحاد يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعبنا لويس دياز ممكنا.