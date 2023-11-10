الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أتليتكو مدريد يمدد عقد مدربه سيميوني

الأرجنتيني دييجو
الأرجنتيني دييجو سيميوني

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027.

ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتلتيكو مدريد عبر التاريخ بواقع 642 مباراة منذ وصوله عام 2011.

وحقق سيميوني ثمانية ألقاب مع الفريق وهي الدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرتين ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية ولقب لكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وسبق للاعب الوسط ارتداء قميص أتلتيكو مدريد قبل اعتزاله وسجل 30 هدفا خلال 167 مباراة لعبها في حقبتين مع الفريق الإسباني.

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