ضياء السيد يحرج فيتوريا بعد ضم ثنائي الزمالك للمنتخب

أحرج ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد قراره بضم ثنائي نادي الزمالك لقائمة المنتخب الوطني.

وشهدت القائمة تواجد ٢٥ لاعبًا، من ضمنهم ثنائي الزمالك “المطرود” الظهير الأيسر أحمد فتوح، وحارس المرمي محمد صبحي، وذلك عكس التوقعات بخروجهما من القائمة بعد الواقعة المشينة التي قام بها الثنائي الأسبوع الماضي.

وقال مدرب الفراعنة الأسبق عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" من حق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن يبحث عن مصلحة المنتخب في المقام الأول.. وفي النهاية قد تنتهي الأزمة من جانب الزمالك بتخفيض العقوبات مثلاً إلى التغريم وليس البيع".

وأشار إلى أن المدرب الأجنبي لا يضع نفسه تحت ضغوط مؤكداً أنه لو كان مدرباً للمنتخب الوطني وقتها لن يضم الثنائي وسيبتعد عن أي ضغوط.

تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.