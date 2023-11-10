الاتحاد وأبها.. تصحيح المسار أو انتصار غائب في ليلة نارية

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة مهمة أمام نظيره فريق أبها، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الامير عبدالله الفيصل.

الاتحاد وأبها بعنوان البحث عن الانتصار الغائب

يدخل الاتحاد مباراة أبها اليوم ويفتقد لحاسة الانتصارات في المباريات الخمسة الاخيره على التوالي، بينما يرغب أبها في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام منافسه بلقاء اليوم.

أمام نادي الاتحاد فرصة لتصحيح المسار وتحقيق الانتصار السابع في الموسم الحالي بعد 6 تعثرات في الدوري حتى الآن، بينما يلعب نادي أبها على حصد أول انتصار من العميد منذ 8 مباريات على التوالي امام النمور لم يحقق فيها أي فوز.

تنطلق مباراة الاتحاد ضد أبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

يحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما يمتلك أبها 13 نقطة في المركز الثالث عشر بعد مرور 12 جولة من مسابقة دوري روشن.