بركات: محمد عبدالشافي نموذج في الالتزام وعواد لديه إمكانيات كبيرة

أشاد محمد بركات نجم الكرة المصرية بثنائي نادي الزمالك، محمد عبدالشافي ومحمد عواد بعد تألقهما في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات المعاناة الترجيحية.

وأكد بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الزمالك لعب مباراة رائعة رغم الظروف الصعبة كما أن الحارس محمد عواد يملك قدرات ممتازة رغم اعترافه بتحمل المسؤولية عن الأهداف التي سكنت شباكه.

وأشار إلى أن بيراميدز أيضاً يستحق التحية لما قدمه لاعبوه من إصرار وروح قتالية رغم الطرد الذي تعرض له أحمد توفيق لاعب الفريق.

وأوضح أن محمد عبد الشافي لاعب الزمالك نموذج في الالتزام بدليل حفاظه على مستواه رغم إعلانه الاعتزال في بداية الموسم ثم تراجعه لحاجة الفريق لخدماته.

ويتبارى الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر في شهر مارس المقبل.