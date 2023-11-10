مراكز شحن عدادات المياه تفتح أبوابها يومى الجمعة والسبت بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 ويوم السبت 11 من نفس الشهر لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع وذلك لتحقيق رضا العملاء

وقامت الشركة بنشر اسماء وارقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على ان تعمل تلك المراكز فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة ليلا بجميع المراكز.

واوضح رئيس القطاع التجارى بالشركة انه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة بجميع مراكز محافظة سوهاج.

واوضح مدير ادارة الخط الساخن ان الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.