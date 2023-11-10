الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل رجال الامن التحقيق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طرق القاهرة أسيوط الغربي، حيث لقي شخص مصرعه وإصيب 11 شخصا أخرين.
وتلقت غرفة عمليات الشرطة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق القاهرة أسيوط الغربي.
وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير ميكروباص أعلى طريق القاهرة أسيوط الغربي اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 11 شخصا.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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