ضبط كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين حملات رقابية بمراكز دمنهور وشبراخيت وايتاى البارود وبدر وكوم حمادة وأبوحمص أسفرت عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا.

بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وفى سياق أخر تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الترويج والاتجار.

واكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها - مبلغ مالي "متحصلات الاتجار").

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق