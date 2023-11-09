Snap تسرح 20 من مديري المنتجات لتسريع عملية اتخاذ القرار

تخضع شركة Snap لعملية إعادة تنظيم، وقد قامت بتسريح ما يقرب من 20 مديرًا للمنتجات، وفقًا لموقع The Information.

تأتي تخفيضات الوظائف في أعقاب سلسلة من عمليات المغادرة وتعديل المناصب خلال الأشهر القليلة الماضية. صرح متحدث باسم الشركة للنشر أن عمليات تسريح العمال كانت تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار في الشركة، ربما لأنها ستؤدي إلى استبعاد الأشخاص بين الموظفين ذوي المستوى الأدنى والمديرين ذوي المستوى الأعلى. وتهدف أيضًا إلى تقليل تكاليف الشركة، والتي يمكنها بعد ذلك استخدام الموارد من أجل "الأولويات الأساسية".

وفي تقرير أرباح الربع الثالث الذي أعلنته الشركة مؤخرًا، قالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 5 بالمائة إلى 1.19 مليار دولار بعد ربعين من الانخفاض. ومع ذلك، فإن أعمالها الإعلانية لم تنتعش بعد، وحذرت مستثمريها من أن المعلنين يتوقفون مؤقتًا عن حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط. وفقًا للحملة، أبطأت العلامات التجارية أنشطتها الإعلانية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تدفق المعلومات المضللة فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ومع ذلك، لا ترتبط هذه الجولة من عمليات تسريح العمال بشكل مباشر بأي منتج، ولا يتم إيقاف أي ميزات أو عروض نتيجة لذلك. كما أنها أصغر حجمًا بكثير من عمليات تسريح العمال التي قامت بها الشركة العام الماضي، والتي شهدت فقدان 1300 موظف لوظائفهم. في ذلك الوقت، ألغت شركة Snap أيضًا معظم عروضها الأصلية ووضعت ألعابها وتطبيقاتها المصغرة في وضع الصيانة.