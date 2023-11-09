علامات بالفم تنذر بأمراض في الكبد

تكشف صحة الفم الإصابة بمرض الكبد الدهني، فهناك بعض العلامات المنذرة التي يجب أن تكون على دراية بها، حيث ينتج هذا المرض عن تراكم الدهون في خلايا الكبد، وبالتالي يحدث التهاب وتلف الكبد بمرور الوقت.

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، يسبب مرض الكبد الدهني علامات في الفم لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على تكوين عوامل التخثر، ما يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها.

ومع ذلك، فإن لثتك ليست الجزء الوحيد من فمك الذي يدق أجراس الإنذار، من لون شفتيك إلى رائحة أنفاسك،

أعراض تنذر بأمراض الكبد

وفيما يلي إليك العلامات الرئيسية لأمراض الكبد التي قد تظهر في فمك، وتنذر بإصابتك بأمراض الكبد..



١- نزيف وتورم اللثة

يحدث نزيف اللثة بسبب نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

٢- اللسان المحمر

السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

٣- رائحة الفم الكريهة

تنتج رائحة الفم الكريهة نتجة عدم مقدرة الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.