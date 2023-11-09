الخميس 09 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا يتفقون على الدعم الأعمى لإسرائيل

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي في مجلس النواب الأمريكي

قال مهدي العفيفي، الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المسألة الوحيدة التي يتفق عليها الحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا هو الدعم الأعمى لإسرائيل. 

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن الجماعات الصهونية، وهي جماعات ليست يهودية تعمل ليل نهار من أجل التحكم في السياسية الأمريكية والإعلام والاقتصاد، متابعا: "الناس دي مش قاعدة تتعاطف لكن هي جماعات لها وجهين الأول للتعامل مع العرب المسلمين، والآخر هو ما رأيناه جميعا في الدعم غير المشروط لإسرائيل ضد الفلسطينيين". 

 

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وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه صهيوني، ووزير الخارجية الأمريكي في زيارته الأخيرة لإسرائيل يصرح بأنه جاء إلى إسرائيل بصفته يهودي، منوها أن الأمور معقدة، ولن تحل بسهولة. 

وعن المظاهرات الداعمة لفلسطين في دول الغرب وأمريكا، قال: "الضغط اللى حصل فعلا غير قليلا في مجرى الأحداث، ولكن يجب أن نعرف أن الكونجرس الأمريكي 9 أشخاص فقط ضد ممارسات إسرائيل من إجمالي 435 عضو جميعهم يدعمون إسرائيل، ولكن أي ضغط على الحكومة الأمريكية سيخفف من الضغط على الفلسطينيين".

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