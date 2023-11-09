إشادة سنغافورية بجهود مصر في تطوير التعليم

أشاد الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالعملية التعليمية في مصر وما لمسوه من جهود مبذولة للارتقاء بها.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

واستعرض الوزير السنغافوري نظام التعليم في سنغافورة والذي يرتبط بمهارات القرن الواحد والعشرين.

وأشار الوزير السنغافوري إلى الحرص على مواكبة التطوير للبيئة المتغيرة، فضلًا عن الاهتمام بتدريب المعلمين فى سنغافورة، والتعاون بين الوزارات المختلفة للمشاركة فى وصول المعلم لأعلى درجات الكفاءة.

وناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون في تعزيز قدرات المعلمين بالمدارس من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين فى مصر وأكاديمية المعلمين فى سنغافورة، فضلا عن بحث عمل توأمة مع سنغافورة في دعم مدرسة العباقرة، حيث اتفق الجانبان حول تشكيل لجنة مشتركة لبحث واستكمال أوجه التعاون بين البلدين.

وزير التعليم يشيد بالتجربة السنغافورية

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال وزير التربية والتعليم إنه على دراية كاملة بالتجربة السنغافورية فى التعليم والتي بدأت عام ١٩٩٧ في إصلاح التعليم، ومن مميزات التجربة الاعتماد على اللامركزية وإعطاء المدرسة صلاحيات القيادة، والاهتمام بالطلاب وقدراتهم وميولهم ودعمهم في التعبير عن مواهبهم.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتركيز فى المناهج على نواتج التعلم أكثر من المحتوى، ونتج عن ذلك تحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في الاختبارات الدولية TIMSS و PISA، بالاضافة إلى التقارير الدولية التي تشيد بالعملية التعليمية في سنغافورة.



واستعرض وزير التربية والتعليم رحلة تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة منها التجربة السنغافورية، ومشاركة الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، حيث تم الانتهاء تطوير مناهج المرحلة الابتدائية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة، مضيفًا أنه سيتم الانطلاق بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك مؤتمرا قوميا يتضمن حوارا مجتمعيا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

