إصابة قوية لناشئ الأهلي في مباراة سيراميكا

تعرض حسام عادل، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 للإصابة بجزع في الرباط الداخلي وقطع في الغضروف الهلالي للركبة، وذلك أثناء مشاركته مع فريق مواليد 2005 في مباراته الأخيرة ببطولة الجمهورية أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وأكد الدكتور محمد فودة طبيب فريق مواليد 2005 بالنادي، أن حسام عادل الذي بدأ أساسيا في المباراة تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وخرج من الملعب قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية نوعية الإصابة.

وأشار طبيب ناشئي الأهلي إلى أنه لم يتحدد بعد هل سيتم إجراء اللاعب عملية جراحية أم سيكتفي بالعلاج الطبيعي والتأهيل البدني، وأن تقرير اللجنة الطبية بالقطاع هو ما سيحدد إمكانية إجراء العملية الجراحية من عدمه، وعلى ضوئه سوف يتم تحديد مدة غياب اللاعب.