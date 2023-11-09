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الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حملة إسرائيلية لمغادرة الأراضي المحتلة بعج طوفان الأقصى (فيديو)

هروب الإسرائيليين
هروب الإسرائيليين

يخطط آلاف الإسرائيليين للهرب بعد إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "نغادر البلاد معا"، وذلك مع استمرار الحرب في قطاع غزة. 

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وتهدف الحملة إلى تسفير 10 آلاف إسرائيلي للخارج، كما عرضت مساعدتها لحاملي الجواز الإسرائيلي للبحث عن وجهة لأكثر من 48 دولة، للإقامة المؤقتة أو الاستقرار مع توفير فرص عمل.

وحسب تقارير عبرية، فإن كثيرين فضلوا الفرار، خاصة من الأسر الإسرائيلية، خوفا على أنفسهم وذويهم. 

وكانت أبرز الوجهات المقترحة لمن يرغب بالمغادرة قبرص واليونان، كما تزايدت أعداد الإسرائيليين المهاجرين حتى قبل إعلان الحرب على غزة.

وحسب استطلاعات  الرأي التي قمت به القناة "13" الإسرائيلية، فإن ثلث الإسرائيليين يفكرون بالرحيل على خلفية الازمة السياسية التي كانت تعصف بالبلاد.

الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية

مع دخول الحرب شهرها الثاني، ازدادت الاشتباكات بين "قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس" في عدة مناطق من غزة، وخاصة في الشمال، إذ اشتدت الغارات وتزامنت مع التوغلات في الضفة الغربية، وحيث وقعت اشتباكات عنيفة، وأسفرت تلك الهجمات عن العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

كما أدت إلى نزح قرابة 50 ألف فلسطيني من شمال غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لـ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، من بين نحو 350 ألف شخص لا يزالون في الشمال، بحسب تقديرات أمريكية.

وعلى الجانب الإسرائيلي أكد المتحدث باسم الجيش، مقتل وإصابة 5 عسكريين خلال المعارك في قطاع غزة الليلة الماضية.

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