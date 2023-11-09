وزيرة التخطيط: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 50%

في إطار سعي مصر لتحقيق التنمية المستدامة، تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة الاستثمارية من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025.

المشروعات الخضراء

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المبادرة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت نقلة نوعية لزيادة الوعي على مستوى المحافظات من خلال مرحلة التأهيل والتدريب، حيث تم تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية على مدار 152 ساعة تدريب.

وأشاد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ المصرى، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أنها مبادرة غير مسبوقة منذ تدشينها، وأن التنظيم المميز لها جعلها في مكانة ومنزلة مهمة.



وأضاف أن المبادرة أسهمت في نشر الوعي بقضايا المناخ وتأثيراته على المجتمع حيث تحظى باهتمام عالمي.

وخلال المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم الإعلان عن عدد من المشروعات الفائزة من مختلف فئات المبادرة، وقام رئيس الوزراء بتكريم 18 مشروعًا من المشروعات الفائزة.