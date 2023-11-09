ليفربول يخسر من تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي

خسر ليفربول من نظيره تولوز الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في فرنسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

أهداف تولوز جاءت بتوقيع كل من آرون دونوم وتهيجس دالينجا وفرانك ماجري في الدقائق 36، 58، 76، بينما جاءت ثنائية ليفربول عن طريق ديوجو جوتا وكريستيان كاسيريس(هدف عكسي).

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ألغت تقنية الفيديو هدف التعادل لليفربول بداعي التسلل.

وشارك محمد صلاح مع بداية الشوط الثاني من المباراة بدلا من بين دوك.

ويقع ليفربول وتولوز في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي التي تضم أيضا سانت جيلواز، ولاسك لينز النمساوي.

وعلى الرغم من خسارة ليفربول إلا انه لا يزال في صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

تشكيل ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز

في خط الوسط: واتارو إيندو - هارفي إليوت - أليكس ماك أليستر

في الهجوم: بن دوك - كودي جاكبو - لويس دياز

