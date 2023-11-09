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الخميس 09 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد جيلاني : سعيد بالمشاركة في دورة التميز مع أساطير السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب محمد جيلاني لاعب الاسماعيلي والمقاولون العرب الأسبق عن سعادته بالمشاركة في المباراة الترويجية لكأس التميز الرياضي التي استضافتها نادي أُحد السعودي، بمشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.

وعبر جيلاني عن امتنانه للمشاركة في هذا الحدث بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مع عدد من النجوم العربية يأتي على رأسهم أسطورة الكرة السعودية حسين عبد الغني.

وأكد لاعب الإسماعيلي الأسبق أن الكرة السعودية تتطور بشكل كبير في السنوات الماضية، مشددا على أن نادي أُحد هو أحد الأندية العريقة، وتقوده إدارة مميزة برئاسة محمد الجهني قادرة على تحقيق أهداف وطموحات جماهير النادي في الفترة المقبلة.

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