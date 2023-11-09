لعنة الأرقام تعاند هجوم اليونايتد ..ماذا قدم ماهجمو مانشستر منذ انطلاقة البريميرليج

تعانى جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي من صدمة قوية منذ انطلاق الموسم الحالى 2023 ـ 2024 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، بعد المستويات الهزيلة التى يقدمها الفريق حتى الأن وخاصتًا فى الخط الهجومي للشياطين.

وتعرض المان يونايتد، للهزيمة أمام كوبنهاجن الدنماركي، فى مفاجأة من العيار الثقيل، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب "باركن ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.

وباسترجاع الذكريات، جاءت أول هزيمة للفريق الإنجليزي في جميع المنافسات بعد تقدمه بهدفين منذ سبتمبر 2014 عندما خسر 5-3 أمام ليستر سيتي.

وبهذه الهزيمة استمر تعثر يونايتد في الموسم الحالي الذي يشهد أسوأ بداية موسم في مسيرة النادي منذ 1962.

ويعيش فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد أسوأ فتراته بعد سلسلة النتائج المخيبه للأمال التى كتبت بداية مسلسل غضب جماهير الأحمر حاليًا.

معاناة المهاجمين

وتشهد أرقام الموسم الحالى من "البريميرليج"، تألق ملحوظ للاعبي خط الوسط الميدانى والمدافعين بتمكنهم من تسجيل الأهداف، بينما تتمثل المعاناه الكبيرة جدا فى عدم ترجمة لاعبي الخط الأمامى للفرص التهديفية “ العقم الهجومى”.

واجمالاً أحرز الشياطين الحمر في الدوري 12 هدفاً بالموسم الحالي، بواقع 6 أهداف فقط خلال 16 مباراة لمهاجمى الفريق، فيما لم يقارن الخط الامامى بهجوم فرق القاع بجدول المسابقة.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 3 نقاط، فى المركز الرابع والأخير، بينما رفع كوبنهاجم رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة، برصيد 12 نقطة.