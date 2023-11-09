ختام برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ختام فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ،بحضور كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة ،والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظة البحيرة على مدار 3 أسابيع لتدريب 125 سيدة على المهام القيادية.

وفي مستهل كلمتها وجهت نائب محافظ البحيرة ،الشكر لزملائها بالأكاديمية الوطنية للتدريب ،و فريق العمل الخاص بمحافظة البحيرة، الذين شاركوا في تنظيم البرنامج، كما قدمت الشكر للسيدات المشاركات في برنامج "المرأة تقود بمحافظة البحيرة" على التزامهن بالحضور في التدريب رغم التكليفات والمسؤوليات.

وأشادت بالجهود التي تقوم بها الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب لوضع الأكاديمية في المكانة التي تستحقها من أجل رفع شأن مصر أولا والجهاز الإداري للدولة وكذا حزمة البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي المرأة رعاية خاصة، حيث تم إتاحة الفرصة أمامها لتولى الوظائف القيادية بالإضافة إلي توفير البيئة والمناخ الملائم لها فى شتي المجالات للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنميه والمشاركة الايجابية في المجتمع.

وفي كلمته اعرب كامل غطاس عن سعادته كأحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب ،وباستضافة الأكاديمية على أرض البحيرة مؤكدا حرص الدولة على دعم المرأة وتمكينها حيث توفر الأكاديمية كافة الإمكانيات لتأهيلها للقيادة بمعطيات علمية وخبرات يتم اكتسابها من خلال التدريب و منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية و نقل ماتم التدريب عليه والمهارات المكتسبة.

وفي الختام قامت نائب محافظ البحيرة بتوزيع شهادات اجتياز التدريب لعدد 125 متدربة.