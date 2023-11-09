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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل اندلاع حريق هائل فى مصنع للطوب الأحمر بالفيوم 

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلع منذ قليل، حريق هائل بمصنع للطوب الاحمر، في المدينة الصناعية التابعة لمركز "طامية"، في محافظة الفيوم، إثر إلقاء أحد العمال لعقب سيجارة بجوار أحد الجراكن بها مواد سريعة الاشتعال مما الي الي نشوب الحريق.


تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال مأمور مركز "طامية"، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل التهم مصنع للطوب الاحمر بمدينة الصناعية بدائرة المركز بدون وقوع خسائر بشرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،وقبل وصوله إلى باقي المصانع والورش المجاورة، وإخماد و اللهب.

وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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