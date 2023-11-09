ليفربول يستقبل الهدف الثاني أمام تولوز الفرنسي

استقبلت شباك فريق ليفربول الهدف الثاني من نظيره تولوز الفرنسي في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

ثنائية تولوز جاءت بتوقيع كل من آرون دونوم وتهيجس دالينجا في الدقيقتين 36، 58 من عمر المباراة.

ويقع ليفربول وتولوز في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي التي تضم أيضا سانت جيلواز، ولاسك لينز النمساوي.

ويعتلي ليفربول صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل ليفربول أمام تولوز في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز

في خط الوسط: واتارو إيندو - هارفي إليوت - أليكس ماك أليستر

في الهجوم: بن دوك - كودي جاكبو - لويس دياز