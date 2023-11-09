تصعيد 6 مشروعات من قنا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية علي مستوي الجمهورية.

والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقاهرة ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ونخبة من الأكادميين والأقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية.

قال محافظ قنا، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة فى مرحلتها الأولى ، والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات ، كان له دور كبير فى إطلاق الدورة الثانية للمبادرة لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الإستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية ، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها المبادرة .

وأشاد المحافظ، بالمشروعات التي تقدم بها أبناء محافظة قنا، خاصة التي شاركت في التقييم النهائي علي مستوى الجمهورية والبالغ عددها 6 مشروعات من أصل 15 مشروعا تم تصعيدهم للتقييم النهائي.

مشروعات قنا

وبيّن المحافظ، أن هذه المشروعات تضمنت، مشروع تطوير تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي من فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع تدوير متكامل واقتصادي للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحي بدون دفن اي مخلفات من فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع وحدة انتاج البيوجاز وكهرباء من مخلفات المواشي بمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا من فئة المشروعات الصغيرة ، ومشروع نوبت للتراث ضمن مشروعات الشركات الناشئة، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينة قنا بإستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد ضمن مشروعات غير هادفة للربح، ومشروع حابي للأعلاف ضمن المشروعات المتعلقة بالمرأة.

يذكر أن المؤتمر شهد تكريم مشروع تدوير متكامل واقتصادي للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحي بدون دفن اي مخلفات ( zero waste) من فئة المشروعات المتوسطة المشاركة من محافظة قنا.