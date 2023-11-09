عاجل
د. وجدي زين الدين يطالب بدمج الأحزاب.. مصر بحاجة لكيانات سياسية قوية منظمة الصحة العالمية تُحذّر من أمراض مُعدية وأوبئة تنتشر في غزة قيادي بحركة فتح: مصر أفشلت مخطط الصهاينة بتهجير الفلسطينيين
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة التسلل داخل سكن الطالبات بالعجوزة

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف ومبلغ مالي بمنطقة العجوزة.

txt

حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين

txt

حبس المتهمين بسرقة مواطن أجنبي بالقاهرة


كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.


وكشفت التحقيقات أن طالبات السكن شاهدوا لصا أثناء سرقة السكن وبالاستعانة بحارس العقار أمكن ضبطه.
وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سكن طالبات مغتربات كائن بدائرة القسم، يفيد بضبط لص أثناء سرقته محتويات السكن.


جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي.

مواد متعلقة

حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين

حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الأول

حبس المتهمين بسرقة 15 دراجة نارية في بني سويف.. التحقيقات تكشف الكواليس

تجديد حبس عصابة التامول في الوراق
الجريدة الورقية