تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة التسلل داخل سكن الطالبات بالعجوزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف ومبلغ مالي بمنطقة العجوزة.



كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن طالبات السكن شاهدوا لصا أثناء سرقة السكن وبالاستعانة بحارس العقار أمكن ضبطه.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سكن طالبات مغتربات كائن بدائرة القسم، يفيد بضبط لص أثناء سرقته محتويات السكن.



جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي.