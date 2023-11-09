خارجية أمريكا: ممران إنسانيان يسمحان لأهالي غزة بالفرار من القتال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للناس بالفرار من القتال في شمال غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، عن هُدنة لمُدة 4 ساعات يوميًا في غزة.

وأضاف أنه "يصل إلى قطاع غزة يوميا نحو مائة شاحنة (مساعدات إنسانية)، نحن بحاجة إلى المزيد. وينبغي أن نرى المزيد قريبا. نحن نستهدف وصولا مستمرا لما لا يقل عن 150 شاحنة يوميا".

الممرات الإنسانية التي ستسمح للناس بمغادرة مناطق الحرب

وتابع: "بشأن الممرات الإنسانية التي ستسمح للناس بمغادرة مناطق الحرب في شمال غزة. لقد تم فتح الممر الأول من هذا القبيل لمدة أربع إلى خمس ساعات يوميا خلال الأيام القليلة الماضية، وقد سمح بالفعل لآلاف عديدة من الناس بالوصول إلى مناطق أكثر أمنا، سيسمح الطريق الثاني على طول الطريق الساحلي لآلاف الأشخاص بالوصول إلى مناطق أكثر أمانا في جنوب قطاع غزة".

ووفقًا له ستعقد إسرائيل هدنا إنسانية يوميا لمدة أربع ساعات، وقال: "ستبدأ إسرائيل بتطبيق هدنة [إنسانية] في عدة مناطق في شمال غزة كل يوم، سيتم الإعلان عنا قبل ثلاث ساعات. وقد أخبرنا الإسرائيليون أنه خلال هذه الهدنة لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق، وستبدأ هذه الهدنة اعتبارا من اليوم 9 نوفمبر".