"ثقافة الفيوم" تناقش مفهوم "ترشيد الاستهلاك"

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك أقامت مكتبة الفيوم العامة محاضرة توعوية بعنوان''ترشيد الطاقة الكهربائية'' بحضور طلاب مدرسة باغوص الابتدائية، استهلت خلالها مروة محمود أخصائي ثقافي بالمكتبة، حديثها بتعريف مفهوم الترشيد، موضحة مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، واتجاه الدولة لتنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر" التي تستهدف حماية البيئة من خلال نشر الوعي البيئي.

واختتمت حديثها بتقديم عدة نصائح حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، منها استخدام المصابيح والأجهزة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى تخفيض الإنارة في المنازل، وكذلك فصل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم استخدامها، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار.

"ترشيد الاستهلاك داخل الأسرة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مدرسة الواحد الإبتدائية بالشواشنة، محاضرة بعنوان ''ترشيد الاستهلاك داخل الأسرة''، تحدثت خلالها الرائدة الريفية كريمة حسين، عن أهمية ترشيد الاستهلاك، وصوره سواء داخل أو خارج المنزل ومنها ترشيد استهلاك الكهرباء، المياه، الغذاء، والنفقات، وأخيرا ترشيد الوقت واستغلاله فيما يفيد كممارسة هواية معينة أو رياضة مفيدة أو من خلال تخصيص وقت كاف للاستذكار.

من جانب آخر، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، يوم ثقافي ترفيهي بمشاركة طلاب مدرسة منشاة الابتدائية بقرية سرسنا، تم خلاله مسابقات ثقافية وترفيهية بين الأطفال، نفذها كل من انتصار فتحى، وهند عبدالتواب، وعبير ناجى-أخصائي الطفل بالمكتبة-إلي جانب ورشة حكى لقصة '' كن صديقى بحق'' تأليف محمد فرج، نفذتها هناء حسن مسئولة مكتبة الطفل بالموقع، تلا ذلك عرض مسرح عرائس حول قيمة احترام الكبير، نفذه كلا من رضا محمد وهند عبدالتواب، واختتم اليوم بعرض مواهب الأطفال والتي شملت إلقاء شعر وإنشاد ديني وغناء.