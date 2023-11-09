الاتحاد الرياضي للجامعات يُطلق تفاصيل دورة الشهيد ولائحة الموسم الجديد

استطاعت جامعة الإسكندرية التربع على صدارة الترتيب العام للنسخة الماضية من دورة الشهيد الرفاعي رقم ٥٠ والتي شارك فيها ٨٤٥٦ طالب وطالبة يمثلون ٦١ جامعة، كما نجحت جامعة حلوان فى الحصول على المركز الثاني، واحتلت جامعة القاهرة المركز الثالث فى الترتيب.

دورة الشهيد الرفاعي

وتقرر انطلاق فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم ٥١ هذا العام في ٣٨ لعبة رياضية منها ٨ العاب جماعية هم كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم الخماسية والهوكي والهوكي الخماسي وكرة الماء، بالاضافة الى ٣٠ لعبة فردية، بمشاركة ٥٢ جامعة.

اعتماد اللجنة الفنية

وإعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال اجتماعها الأخير لائحة الدورة الرياضية الواحد وخمسون للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية في كل لعبة.

وقرر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اطلاق أسماء اللاعبين واللاعبات الحاصلين على ميداليات في الدورات الأولمبية الجامعية او البطولات العالمية للجامعات على بطولة الجامعات في نفس العام الذي حصل فيه على الميدالية تكريمًا لهم.