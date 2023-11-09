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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

القبض على طالب بتهمة التسبب في وفاة أخر بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقى رجال الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب بالبحيرة لقيامه بالتعدي على آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما.

 

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وكان قد تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طالب، مقيم بدائرة المركز مصاب

وتبين حدوث مشادة بين المتوفى وطالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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